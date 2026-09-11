Кардиолог Агапова призывает не игнорировать признаки микроинсульта

Кардиолог Наталья Агапова объясняет, почему даже исчезающие признаки микроинсульта требуют внимания. Она предупреждает о риске полного инсульта и советует незамедлительно обращаться за помощью.
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