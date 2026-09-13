Тулякам рассказали о главных политических событиях недели

Прошедшая неделя, несмотря на внешнюю политическую тишину, оказалась насыщенной событиями, которые задают вектор развития региона на ближайшие месяцы.
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