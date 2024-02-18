Утечка: в разработке может находиться ремастер культовой Beyond Good & Evil Похоже, ...

Утечка: в разработке может находиться ремастер культовой Beyond Good & EvilПохоже, что в обозримом будущем Ubisoft может выпустить ремастер приключенческой игры Beyond Good & Evil, оригинальная версия которой вышла в 2003 году и получила очень высокие оценки от критиков.
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