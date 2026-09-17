Ушел в отставку премьер Швеции, при котором страна вступила в НАТО

REUTERS/Claudio Bresciani/TT News Agency В Швеции ушел в отставку премьер-министр Ульф Кристерссон, при котором скандинавская страна вступила в НАТО, а также отказывалась расследовать подрыв газопроводов "Северные потоки" и атаки на посольство РФ в Стокгольме.