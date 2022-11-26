JAMA Cardiology: витамин D не уменьшает мышечную боль, связанную с приемом статинов

Некоторые врачи рекомендуют добавки с витамином D для облегчения мышечных болей пациентам, принимающим статины, однако авторы нового исследования из Северо-Западного университета (Northwestern University), Гарвардского университета (Harvard University) и Стэнфордского университета (Stanford University) пришли к выводу, что данный витамин не оказывает существенной пользы.