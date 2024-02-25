ИГОРЬ ЛИСИН 7 февраля информационное агентство ТАСС сообщило о том, что визит президента России Владимира Путина в Турецкую республику отложен.
С кем вы, турки? В апреле Путин потребует ответа от Эрдогана
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Samarium
Хитромудрые турки пытаются сидеть на двух, а то и на трех стульях одновременно...Обычно при такой попытке кроме обширных синяков на заднице ничего не остается....
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15 час.
Надежда Белугина
Да, сказать, что турецкий партнёр надёжный, трудно. Сегодня с нами, а завтра ускользнёт в другом направлении в щель, которую он заранее приготовил, а мы по доверчивости её не заметили.
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12 час.
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