С кем вы, турки? В апреле Путин потребует ответа от Эрдогана

Хитромудрые турки пытаются сидеть на двух, а то и на трех стульях одновременно...Обычно при такой попытке кроме обширных синяков на заднице ничего не остается....

Надежда Белугина

Да, сказать, что турецкий партнёр надёжный, трудно. Сегодня с нами, а завтра ускользнёт в другом направлении в щель, которую он заранее приготовил, а мы по доверчивости её не заметили.