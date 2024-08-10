Ученые Оксфордского университета и Национального института исследований в области здравоохранения и ухода (NIHR) Оксфордского центра биомедицинских исследований здравоохранения (OH BRC) показали, что повышение уровня серотонина может изменить восприятие плохих новостей и улучшить реакцию на них.
Серотонин улучшил реакцию на плохие новости
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Когда неприятности и тяжело на душе, - тоже помогает 200гр водки...И легче воспринимаешь беды.
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20 час.
Ингерман Ланская
метод слабаков.... "решение" своих проблемок через стакан
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19 час.
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