Серотонин улучшил реакцию на плохие новости

Ученые Оксфордского университета и Национального института исследований в области здравоохранения и ухода (NIHR) Оксфордского центра биомедицинских исследований здравоохранения (OH BRC) показали, что повышение уровня серотонина может изменить восприятие плохих новостей и улучшить реакцию на них.