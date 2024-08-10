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Серотонин улучшил реакцию на плохие новости

Серотонин улучшил реакцию на плохие новости

Ученые Оксфордского университета и Национального института исследований в области здравоохранения и ухода (NIHR) Оксфордского центра биомедицинских исследований здравоохранения (OH BRC) показали, что повышение уровня серотонина может изменить восприятие плохих новостей и улучшить реакцию на них.

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ВА
Владимир Акулов
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