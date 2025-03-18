Sky Sports отлучили от предпоказа фильма F1 за селфи с Брэдом Питтом

Formula 1На Гран При Австралии 2025 года состоялся закрытый предпоказ голливудского фильма про Формулу 1 с Брэдом Питтом в главной роли вымышленного пилота Сонни Хейс вымышленной команды APXGP и его напарника Джошуа Пирс, роль которого играет Дамсон Идрис.
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