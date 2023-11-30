Глава МИД Польши отказался от участия в СМИД ОБСЕ из-за присутствия Лаврова

Руководитель польского внешнеполитического ведомства Шимон Шинковский вель Сенк отказался участвовать в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ из-за присутствия на данном мероприятии российского коллеги Сергея Лаврова.
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