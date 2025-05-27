Швеция и Дания отправили Киеву новую помощь, но не вооружением или боеприпасами, а в виде рыболовных сетей.
«От российских беспилотников»: Дания и Швеция передали Украине в качестве военной помощи старые рыболовные сети
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Гоша Веверсис
"Помощь" оказали сами себе, избавились от хлама,съэкономили на утилизации. Эуропа ,однако.
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17 час.
с1
са 1
Про туалетную бумагу - с языка снял... Еще сачки, рогатки помогают, палки подлиннее... А если солнцезащитные очки (с сильным затемнением) надевать, особенно ночью, то помирать совсем не страшно. А если при этом погромче орать "Що не вмерла украина" или "Батька наш Бандера, Украина - мать", то и вооще непонятно, отчего сдохнешь... А гарна дивчина скаже: "Херою слава", а побратимы откликнутся - "в сетях датских, б...., запутался".
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17 час.
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