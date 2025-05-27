«От российских беспилотников»: Дания и Швеция передали Украине в качестве военной помощи старые рыболовные сети

с1

са 1

Про туалетную бумагу - с языка снял... Еще сачки, рогатки помогают, палки подлиннее... А если солнцезащитные очки (с сильным затемнением) надевать, особенно ночью, то помирать совсем не страшно. А если при этом погромче орать "Що не вмерла украина" или "Батька наш Бандера, Украина - мать", то и вооще непонятно, отчего сдохнешь... А гарна дивчина скаже: "Херою слава", а побратимы откликнутся - "в сетях датских, б...., запутался".