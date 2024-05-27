Новый ИИ Recall от Microsoft будет отслеживать абсолютно все действия пользователя в Windows

Глава Microsoft Сатья Наделла анонсировал новый инструмент под названием «Recall AI». Это специальная версия ИИ, которая на официальном уровне, по умолчанию, будет шпионить за пользователями новых версий Windows.
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