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ВФУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке

ВФУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили три кассетных боеприпаса по Горловке. Об этом 3 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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