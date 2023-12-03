ВФУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили три кассетных боеприпаса по Горловке. Об этом 3 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).