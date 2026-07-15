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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России предложили создать сеть кризисных центров для помощи женщинам

В России предложили создать сеть кризисных центров для помощи женщинам

Сейчас таких центров мало, и они перегружены: многим женщинам просто негде укрыться и получить быструю помощь ЛДПР выступает с инициативой создания сети бесплатных кризисных центров для женщин в каждом регионе страны.

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