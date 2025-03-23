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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Томас Тухель: «Беллингем любит болтать с судьями и лайнсменами. Он очень эмоционален, ненавидит проигрывать. Джуд выражает себя»

«Джед любит болтать с судьями и лайнсменами. Беллингем очень эмоциональный игрок, и вы видите, что он ненавидит проигрывать и делает все, что нужно.

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