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В мае в Челябинской области упали темпы ввода жилья

В мае в Челябинской области упали темпы ввода жилья

На Южном Урале в мае резко снизился ввод жилья. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, в мае 2023 года в регионе было введено в эксплуатацию 117,9 тысячи квадратных метров жилой недвижимости.

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