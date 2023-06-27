В мае в Челябинской области упали темпы ввода жилья

На Южном Урале в мае резко снизился ввод жилья. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, в мае 2023 года в регионе было введено в эксплуатацию 117,9 тысячи квадратных метров жилой недвижимости.