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Рогов: диверсанты ВСУ под видом российских военных пытаются проникнуть в Запорожье

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские Диверсанты пытаются проникнуть в Запорожье, переодевшись в российскую военную форму.

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