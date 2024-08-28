50 лет на благо России

Ангарский завод полимеров отмечает 50-летие со дня основания предприятия. В 1974 году в составе Ангарского нефтехимического комбината был создан Ангарский завод полимеров на базе действующего цеха по производству полистирола и установки по очистке привозного сырья стирола.