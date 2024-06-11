США готовятся ввести новые санкции против России

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США готовятся к введению новых санкций против России, также будут разработаны и введены в действие меры экспортного контроля.
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