Turf horse racing takes center stage on weekend calendar

After last weekend's global extravaganza, this weekend's weekend horse racing centers on a few big turf races in Kentucky and New York.
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