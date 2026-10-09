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Turf horse racing takes center stage on weekend calendar

After last weekend's global extravaganza, this weekend's weekend horse racing centers on a few big turf races in Kentucky and New York.

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