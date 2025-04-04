Дмитриев заявил, что США и РФ ведут работу над восстановлением прямого авиасообщения

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что представители России и Соединенных Штатов активно прорабатывают вопрос восстановления прямого авиасообщения между странами, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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