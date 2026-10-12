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Царьград

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В Новосибирске отремонтируют сползший в овраг тротуар у ТЦ «Европа»

В Новосибирске отремонтируют сползший в овраг тротуар у ТЦ «Европа»

Проект восстановления тротуара у ТЦ «Европа» на Красном проспекте включает устройство ливневой канализации с дождеприёмником и ремонт размытого откоса, сползшего в овраг 17 июля.

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