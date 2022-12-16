Мобилизованные военнослужащие ВВО освоили скоростную стрельбу из снайперских винтовок на полигоне в Забайкалье

Под руководством офицеров, военнослужащие, ранее призванные в рамках частичной мобилизации, прошли спецкурс по скоростной стрельбе из винтовки СВ-98 и снайперской винтовки Драгунова.
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