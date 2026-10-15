На передовой у ВСУ не работает Старлинк. Сергей Стерненко, советник МО Украины, обвинил администрацию Трампа в том, что она дала указание компании SpaceX прекратить предоставление Украине доступа к сервису Starlink.
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