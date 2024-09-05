Помощник президента России Юрий Ушаков заявил: "Президент Эрдоган принял наше приглашение приехать на саммит БРИКС, который планируется провести в Казани 22-24 октября".
Турки о желании Эрдогана вступить в БРИКС: пора повернуться лицом к Востоку
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Игорь Максаков
Ты им дашь что-ли? Если нет, то помолчи лучше, не беги впереди паровоза, он может по тебе проехать!
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13 час.
СК
Сергей Ковалев
сильнейшие сомнения, уважаемый! от кого турецкий паша ждёт реальных денег? от России? - у неё и без пашиных запросов есть, куда и во что инвестировать. от Китая? - Турция конкурент, ибо поставляет на рынки от тряпок до вполне себе высокотехнологичного продукта. от кого ещё?.. вопрос не праздный. есть в нем отсутствующие на поверхности элементы инфы, позволяющие точнее понимать очередной "прыжок на месте". сегодня рынки многое решают. вот если "чудака" отрезают от конкретных рынков, или если "чудак" вместе с другими прозорливцами почувствовал завтрашний день с завявшими еврорынками, например, и увидел себя в том дне без штанов, может тогда и случилась оказия... но что-то подсказывает, что подпрыгивать ещё не означает совершать зачетный прыжок. поглядим, куда спешить? там, ведь, ещё и вопрос проливов, которые всегда! представляли не только внутренний интерес...
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12 час.
Игорь Максаков
Я про деньги вообще не говорю. Живём рядом, нужно жить дружно, а не лизать жопу каким-то янкам, которые хрен знает где находятся и правят миром. А по факту их кто только не мандил, последний раз свою жопу еле увезли из Афганистана. Весь мир их ненавидит! От них и от Израиля все беды в мире. Вот и Эрдогану это всё надоело. Он и выбрали сейчас то, что выбрал!
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6 час.
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