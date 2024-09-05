Турки о желании Эрдогана вступить в БРИКС: пора повернуться лицом к Востоку

СК

Сергей Ковалев

сильнейшие сомнения, уважаемый! от кого турецкий паша ждёт реальных денег? от России? - у неё и без пашиных запросов есть, куда и во что инвестировать. от Китая? - Турция конкурент, ибо поставляет на рынки от тряпок до вполне себе высокотехнологичного продукта. от кого ещё?.. вопрос не праздный. есть в нем отсутствующие на поверхности элементы инфы, позволяющие точнее понимать очередной "прыжок на месте". сегодня рынки многое решают. вот если "чудака" отрезают от конкретных рынков, или если "чудак" вместе с другими прозорливцами почувствовал завтрашний день с завявшими еврорынками, например, и увидел себя в том дне без штанов, может тогда и случилась оказия... но что-то подсказывает, что подпрыгивать ещё не означает совершать зачетный прыжок. поглядим, куда спешить? там, ведь, ещё и вопрос проливов, которые всегда! представляли не только внутренний интерес...