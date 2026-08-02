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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флавио Бриаторе: «Ф-1» нужны спринты. Если бы решал я, то за 24 Гран-при провел бы 24 спринта»

Исполнительный советник « Альпин » Флавио Бриаторе поддержал идею об увеличении количества спринтов в календаре «Ф-1».

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