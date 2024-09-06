Глава УК в Геленджике попытался мошенническим путем оформить на себя квартиру умершего пенсионера

Глава УК в Геленджике попытался мошенническим путем оформить на себя квартиру умершего пенсионераПрокуратура Геленджика во время проверки установила, что 77-летнему пенсионеру, не имеющему наследников, принадлежала квартира в Геленджике, стоимостью более 10 млн рублей.