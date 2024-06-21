🚨 На трассе «Таврида» недалеко от Симферополя произошло ДТП На месте работают сотрудники ДПС. Подробности ДТП уточняются.
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🚨 На трассе «Таврида» недалеко от Симферополя произошло ДТП На месте работают сотрудники ДПС. Подробности ДТП уточняются.