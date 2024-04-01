Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 1 апреля, вечер

Район населённого пункта МАРЬИНКА 01.04.2024 г. 18:00 Сообщается, что наши штурмовые подразделения провели ещё одну, очередную успешную атаку с уничтожением вражеских укрепленных позиций и миномётного расчёта, – пишет Телеграм-канал Фронтовая птичка.