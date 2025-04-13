Один ребенок погиб в результате землетрясения в Таджикистане

В одном из сел Раштского района Таджикистана в результате землетрясения погиб трехлетний ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.
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