Краеведческий музей имени О. Е. Клера 21 октября 2026 года организует в Екатеринбурге торжества по случаю 350-летия Георга Вильгельма де Геннина, программа которых начнётся в 15:00 у памятника Татищеву и де Геннину на Площади Труда с театрализованного представления военно-исторического клуба «Горный щит».