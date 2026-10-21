Краеведческий музей имени О. Е. Клера 21 октября 2026 года организует в Екатеринбурге торжества по случаю 350-летия Георга Вильгельма де Геннина, программа которых начнётся в 15:00 у памятника Татищеву и де Геннину на Площади Труда с театрализованного представления военно-исторического клуба «Горный щит».
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