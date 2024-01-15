"Шоколадная река"

Поломка произошла спустя три дня на том же месте. В столице Украины произошел повторный прорыв канализации спустя три дня — весь бульвар Жюля Верна вновь затопило продуктами жизнедеятельности жителей Борщаговки.
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