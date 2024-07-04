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В День семьи, любви и верности в Челябинске перекроют центр города

В День семьи, любви и верности в Челябинске перекроют центр города

Рассказываем, какие улицы, когда, и как надолго.В честь Дня семьи, любви и верности, отмечаемого 8 июля, Челябинск во второй раз примет участие во Всероссийском тематическом параде.

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