Покусились на святое: в ЕС шантажируют гостей юбилейного парада в Москве

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас пригрозила европейским дипломатам и политикам, что те столкнутся с «последствиями» в случае посещения России для участия в праздновании 80-летия Победы.
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