Пластический хирург раскрыл тайну Ани Лорак

Споры о естественности внешности Ани Лорак продолжаются уже несколько лет. Слухи о том, что певица неоднократно прибегала к пластическим операциям, активно обсуждаются, но сама она предпочитает не комментировать эту тему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии