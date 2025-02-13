"Первый" ляжет под Левина?

Как передает корреспондент УтроNews, согласно источникам, в Совете директоров «Первого канала» скоро могут появиться новые лица - нынешний глава Минцифры Максут Шадаев, замруководитель АП Максим Орешкин, и, что самое интересное, замруководителя аппарата Правительства России Леонид Левин.
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