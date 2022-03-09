Popcaketv

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Никогда не нужен был! Чимин связался со своим русским избранником, и он ему нагрубил

Никогда не нужен был! Чимин связался со своим русским избранником, и он ему нагрубил

Чимин (Jimin) все-таки не смог справиться со своим чувством вины. Недавно он бросил своего русского избранника из Владивостока и не поехал с ним жить в Россию.

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