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1922 год — открытие гробницы Тутанхамона

1922 год — открытие гробницы Тутанхамона

4 ноября 1922 года была обнаружена гробница фараона Тутанхамона в Египте. Гробница расположена в Долине Царей, и это единственная почти не разграбленная гробница, дошедшая до учёных в первозданном виде, хотя ее и вскрывали дважды гробничные воры.

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