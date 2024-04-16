В Сети обсуждают возможную гибель Буданова* и Сырского в Чугуеве

КИЕВ, 16 апреля, ФедералПресс. На Украине обсуждают возможную гибель начальника ГУР ВСУ Кирилла Буданова* или главкома ВСУ Александра Сырского во время ночного ракетного удара по полигону в районе Чугуева Харьковской области.