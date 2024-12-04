4 декабря – Введение во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Поздравляем православных с праздником!.
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4 декабря – Введение во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Поздравляем православных с праздником!.