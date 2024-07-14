Летний вечер на Золотом кургане Золотой Курган — останцовая магматическая гора в Пятигорье, на Кавказских Минеральных Водах.
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Летний вечер на Золотом кургане Золотой Курган — останцовая магматическая гора в Пятигорье, на Кавказских Минеральных Водах.