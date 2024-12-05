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Путин: односторонняя модель экономических отношений изжила себя

Путин: односторонняя модель экономических отношений изжила себя

География Веронского Евразийского экономического форума продолжает расширяться, заявил президент России Владимир Путин в своем приветственном обращении к участникам XVII Веронского Евразийского экономического форума, которое зачитал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

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