Путин: односторонняя модель экономических отношений изжила себя

География Веронского Евразийского экономического форума продолжает расширяться, заявил президент России Владимир Путин в своем приветственном обращении к участникам XVII Веронского Евразийского экономического форума, которое зачитал глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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