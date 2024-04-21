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В России и СНГ фильм "Сто лет тому вперед" возглавил кинопрокат за выходные

В России и СНГ фильм "Сто лет тому вперед" возглавил кинопрокат за выходные

Фильм "Сто лет вперед" от режиссера Александра Андрющенко, основанный на повести Кира Булычева, стал абсолютным лидером кинопроката в России и странах СНГ, заработав за прошедшие выходные 309,2 миллиона рублей.

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