Официальный комментарий мэрии по взрыву в квартира на Мира, 27А: В настоящее время угрозы жизни и здоровью жильцов дома - нет.
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Официальный комментарий мэрии по взрыву в квартира на Мира, 27А: В настоящее время угрозы жизни и здоровью жильцов дома - нет.