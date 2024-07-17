СМИ: задержан экс-глава Шатуры

Детали и обстоятельства задержания пока не уточняются. Но и это не все новости. По информации СМИ и Телеграм-каналов, в Махачкале якобы задержали заместителя начальника Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте Кузбека Мурзаева.