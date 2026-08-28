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Кубок Карри. 7-й тур. «Лайонс» встретятся со «Стормерс», «Шаркс» против «Буллс», другие матчи

28-30 августа пройдут матчи седьмого тура Кубка Карри по регби. Кубок Карри 7-й тур 28 августа Лайонс – Стормерс XXIII – 18.

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