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Поттер об удалении Феликса: «Там не было злого умысла, но понимаю, почему это красная. Жоау был хорош»

Грэм Поттер прокомментировал удаление Жоау Феликса в матче с «Фулхэмом». На 58-й минуте матча полузащитник, арендованный у «Атлетико», получил прямую красную карточку за грубый подкат против Кенни Тете.

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