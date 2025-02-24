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Делегация Архангельской области отправилась на международный фестиваль-ярмарку в Абу-Даби

Делегация Архангельской области отправилась на международный фестиваль-ярмарку в Абу-Даби

Главной темой в оформлении масштабного мероприятия, организованного Российским экспортным центром, стала наша мезенская роспись с ее самыми узнаваемыми не только в России, но уже и во многих странах мира символами.

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