Делегация Архангельской области отправилась на международный фестиваль-ярмарку в Абу-Даби

Главной темой в оформлении масштабного мероприятия, организованного Российским экспортным центром, стала наша мезенская роспись с ее самыми узнаваемыми не только в России, но уже и во многих странах мира символами.
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