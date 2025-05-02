Губернатор Паслер навестил раненых бойцов СВО. Фото, видео

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и посетили участников спецоперации, которые находятся в военном госпитале Екатеринбурга.
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