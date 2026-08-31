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Минобороны анонсировало «удары возмездия» небывалой мощи по Украине

Минобороны анонсировало «удары возмездия» небывалой мощи по Украине

Вооружённые силы России приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины. Решение принято в ответ на продолжающиеся атаки украинских формирований по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.

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