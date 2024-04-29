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Несекретные материалы

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Киев оказался соблюдать базовые права украинцев на время военного положения

Киев оказался соблюдать базовые права украинцев на время военного положения

Постпредство Украины при Совете Европы подало в генеральный секретариат обновленную версию отступлений от соблюдения прав и свобод граждан на время военного положения, сообщает Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

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